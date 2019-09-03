Транспорт

RT на русскомRT на русскомОткрыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11

Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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