Транспорт
RT на русскомОткрыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
Российская газета 14:05
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Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
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ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru 15:10
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Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Общество
Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роспотребнадзор также дал рекомендации по питанию школьников.
Комсомольская правда 11:02
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
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Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
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Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 04:56
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости вчера в 07:22
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Футбол
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.
РБК 13:38
Политика
Бывший глава Пентагона объяснил отказ открыто критиковать Трампа
Экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил СNN, что не выступает с открытой критикой в адрес президента США так как считает, что человеку военных традиций не следует давать политических оценок.
РБК 18:37
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27