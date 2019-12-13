Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

с чего всё началось

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