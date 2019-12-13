Происшествия

ТАССТАССОткрытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.
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с чего всё началось

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС00:28

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На крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировали открытое горение

Nord-News02:29

СМИ: Крейсер «Адмирал Кузнецов» тушили более 19 часов

Северпост01:49

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

ТАСС00:28

На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

РИА Новости01:14

На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

Москва 2401:56

«Адмирал Кузнецов» потушили

Вечерний Мурманск01:32

В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов»

КП - Мурмансквчера в 10:27
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Политика

Зеленский опроверг угрозу повторения Сребреницы в Донбассе

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил повторение в регионе трагедии в боснийском городе, где во время военных действий после распада Югославии погибли несколько тысяч человек.
РБК 02:38
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 11 декабря в 01:49
Общество

Свердловский губернатор сделал 31 декабря выходным

Согласно документу, выходной день в субботу, 28 декабря, переносится на вторник, 31 декабря.
REGNUM 02:27
Политика

Зеленский рассказал, что не давал интервью телеканалу «Россия»

Украинский лидер Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что дал интервью журналистам телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 17:17
Общество

Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Lenta.ru 02:55
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Политика

Трамп заявил о большой победе Джонсона на выборах в Британии

Консервативная партия во главе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Великобритании, отметил президент США Дональд Трамп.
Экономика сегодня 00:21
Здоровье

20 новых автомобилей «скорой помощи» отправились в амурские больницы

По традиции укомплектованные машины под Новый год отправляются в учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей разных муниципалитетов.
Телепорт 01:21
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
Политика

В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
РИА Новости Крым вчера в 06:29
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Политика

Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Lenta.ru 00:50
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС вчера в 04:54
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Происшествия

Украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

При попытке разблокировки телефон записал злоумышленника и отправил видео хозяину. Опознавших грабителя просят обратится в полицию.
ИА Текст (Пермь) вчера в 06:59
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета вчера в 18:41
Происшествия

Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Газета.Ru 02:33
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск

Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 14:36
Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ вчера в 16:17
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Футбол

Месси впервые возглавил рейтинг по заработку спортсменов

Замкнул первую тройку игрок «ПСЖ» Неймар, который заработал 105 млн долларов. Отметим, что Месси впервые в истории возглавил данный рейтинг.
Bookmaker-ratings.ru 00:54
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Общество

Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 22:00
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года.
ТАСС вчера в 08:01
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Хоккей

Панарин признан первой звездой четверга в регулярном чемпионате НХЛ

РИА Новости 03:00
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