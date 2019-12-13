Происшествия
ТАССОткрытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано
По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести.
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Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.ТАСС00:28
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В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов»
КП - Мурмансквчера в 10:27
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