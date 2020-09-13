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Известия
Известия

Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном доме, расположенном на Российской улице.В источнике
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Кубань 24

В Краснодаре полностью потушили пожар в многоэтажка не улице Российской

Кубань 2401:19
Коммерсантъ

В Краснодаре полностью потушили пожар в жилом доме

Коммерсантъ01:17
Юга.ру

В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне горит жилой дом

Юга.ру20:57
Интерфакс

Крупный пожар в восьмиэтажном доме в Краснодаре потушен

Интерфакс01:08
ТАСС

Пожар в многоэтажном доме в Краснодаре полностью ликвидировали

ТАСС00:52
Кубанские новости

В Краснодаре потушили пожар в 8-этажном доме Музыкального мкр. на площади 4,4 тыс. кв

Кубанские новости00:50
РИА Новости

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в жилом доме

РИА Новости23:18

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
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