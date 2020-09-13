Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали
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Пожарные ликвидировали открытое горение на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном доме, расположенном на Российской улице.В источнике
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В Краснодаре потушили пожар в 8-этажном доме Музыкального мкр. на площади 4,4 тыс. кв
Кубанские новости00:50