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Известия
Известия

Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пожар произошел в ночь на воскресенье в восьмиэтажном доме, расположенном на Российской улице.В источнике
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Кубань 24

Открытое горение в многоэтажке в Музыкальном районе Краснодара ликвидировано

Кубань 2423:48
Интерфакс

Площадь пожара в краснодарской восьмиэтажке превысила 4 тыс. кв. м

Интерфакс22:50
РИА Новости

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в жилом доме

РИА Новости23:18
Юга.ру

В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне горит жилой дом

Юга.ру20:57
ТАСС

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Краснодаре

ТАСС22:36
Известия

Открытое горение в жилом доме в Краснодаре ликвидировали

Известия23:21
Коммерсантъ

В Краснодаре локализовали пожар в многоэтажке на 4,4 тыс. кв. м

Коммерсантъ22:49

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

"Клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора - Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) - о том, что продолжение испытаний безопасно", — указывается в сообщении компании.
РИА Новостивчера в 13:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com10 сентября в 07:48
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Lenta.ru22:35
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Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБКвчера в 11:18
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