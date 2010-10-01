Общество
Эхо Москвы«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам
Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа". По их сведениям, есть районы, где отказываются не только независимые, но и про-властные члены комиссий.
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Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Экспресс газета вчера в 13:12
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
Российская газета 17:23
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:59
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Стали известны условия нового контракта Месси с «Барселоной»
Спорт-Экспресс 07:35
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Армия и оружие
WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
ТАСС вчера в 19:54
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня 13:40
Авто
На продажу выставлен кастомный BMW X6 в стиле стимпанк
В США на продажу выставлен необычный кроссовер BMW X6 2012 года выпуска, имеющий двери, которые открываются против хода движения.
Letnews.ru 09:10
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Космос
Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
В сообщении отмечается, что зонд Parker Solar Probe подходил к Солнцу и на более близкое расстояние, однако он не имел аппаратуры, которая позволяла бы ему снимать с такого расстояния непосредственно Солнце.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:57
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Общество
В Москве проходит первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 15:47
Культура
PAX West и PAX Australia объединят в онлайновое событие PAX Online
Мероприятия PAX West и PAX Australia при помощи EGX объединили в одну общую онлайновую программу PAX Online.
Игромания.ру 13:20
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Майнцу»
Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 0:2.
Советский спорт 16:23
Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Футбол
УЕФА: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Евро-футбол.ру 09:51
Общество
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:24
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Известия вчера в 11:29
Интернет
В Twitter теперь можно записывать голосовые сообщения
В Twitter запустили возможность размещать голосовые записи. Теперь твиты можно наговаривать, стараясь уложиться в лимит 140 секунд.
Игромания.ру 15:57