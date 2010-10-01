Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам в Конституцию, - утверждают источники сайта "Открытые медиа". По их сведениям, есть районы, где отказываются не только независимые, но и про-властные члены комиссий.

«Открытые медиа»: Члены участковых избиркомов в Москве массово отказываются работать на голосовании по поправкам

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