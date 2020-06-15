Происшествия
Газета.RuОткрывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие - в результате мужчина получил ранение в живот и позже скончался в больнице.
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Происшествия
Суд над Стерненко сопровождают стычки и задержания
ИА Новороссия 09:02
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Игры
Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК
Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
Армия и оружие
Самолеты ВВС Сирии уничтожили колонну террористов в Идлибе
Московский Комсомолец вчера в 17:30
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Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов
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Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
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РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей
Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport 12:30
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Наука
Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
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Кино
«Пустая трата времени»: Кинокритики «разгромили» фильм «Артемис Фаул»
Дни24 13 июня в 13:51
Футбол
36-летний Хунтелар продлил контракт с «Аяксом»
36-летний Хунтелар в минувшем сезоне чемпионата Нидерландов забил девять голов в 18 матчах. Голландец выступает за «Аякс» с 2017 года.
Матч ТВ 12:27
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Музыка
Организаторы Евровидения-2021 объявили дату конкурса
Международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2021 году 18, 20 и 22 мая в Роттердаме.
Экономика сегодня 08:48
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Экономика
Убыток ПАО «Газпром» по РСБУ достиг в I квартале 306 миллиардов рублей
Убыток головной компании "Газпрома" — ПАО "Газпром" — достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 10:21
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера
В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
Motor вчера в 10:17
Авто
В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet
На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус».
Коммерсантъ 12:14