Происшествия

Газета.RuГазета.RuОткрывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве

Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие - в результате мужчина получил ранение в живот и позже скончался в больнице.
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В СК не подтвердили факт смерти стрелявшего по полицейским в Москве

ТАСС11:46

Таксист открыл стрельбу в сторону сотрудников ГИБДД в Москве

Интерфакс09:44

В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских

РБК12:05

Двое сотрудников ГИБДД пострадали при стрельбе в Москве

РЕН ТВ09:38

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Агентство Москва10:49

Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте жив – СК

Москва 2411:57

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

РИА Новости09:47
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Происшествия

Суд над Стерненко сопровождают стычки и задержания

ИА Новороссия 09:02
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
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Происшествия

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Происшествия

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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

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РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей

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Обнаружили редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Убыток ПАО «Газпром» по РСБУ достиг в I квартале 306 миллиардов рублей

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В Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet

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