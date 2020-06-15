Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие - в результате мужчина получил ранение в живот и позже скончался в больнице.

Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве

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