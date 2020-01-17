Общество

ИзвестияИзвестияОткрывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс. Об этом 17 января сообщает агентство городских новостей «Москва». Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Хельсинки.
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