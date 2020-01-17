Общество
ИзвестияОткрывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс. Об этом 17 января сообщает агентство городских новостей «Москва». Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Хельсинки.
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Общество
Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей, отмечает газета Financial Times.
Общество
Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января
"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Петербуржец обрил наголо и избил палкой шестилетнюю дочь
Внимание следователей к мужчине было привлечено после того, как месяц назад в одну из детских больниц Петербурга попала девочка с многочисленными гематомами.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Биатлон
Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке
Гаджеты
Процессоры Intel Tiger Lake в 2 раза мощнее предшественников
Как показал бенчмарк, у неизвестного процессора поколения Tiger Lake базовая тактовая частота значится на отметке 2,7 Ггц.
Происшествия
Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье
Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Футбол
Зидан объяснил, почему не достиг уровня Салаха
Клопп сказал, что у меня прекрасный талант и навыки, но мне нужно было больше концентрироваться на работе.
Игры
ZeniMax Online выпустит русскую локализацию The Elder Scrolls Online
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Политика
Дмитрий Медведев подал в отставку
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Происшествия
Модель из РФ задержали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Автоспорт
«Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков
Грузовики Экипаж "КамАЗа" под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд "Дакар" в Саудовской Аравии.
Политика
Пресс-секретарь Кадырова заявил, что глава Чечни проходит курс лечения
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, почему Кадыров делегировал полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву Вечером 15 января появилось распоряжение о назначении главы правительства Муслима Хучиева исполняющим обязанности главы республики.
Происшествия
Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда
По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Шоу-бизнес
Айза Анохина сорвалась в прямом эфире из-за Гуфа
Айза сорвалась из-за того, что Гуф публично оскорбил экс-депутата Дмитрия Носова, обвинив его в распаде семьи.
Игры
CD Projekt RED перенесли дату выхода игры Cyberpunk 2077
Политика
Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина
Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.