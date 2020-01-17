Общество
ИзвестияОткрывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс. Об этом 17 января сообщает агентство городских новостей «Москва». Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Хельсинки.
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Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Мишустин назначен председателем правительства Российской Федерации
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ «О председателе правительства РФ», сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
В Дюссельдорфе эвакуируют 11 тысяч жителей из-за бомбы времён войны
Власти немецкого города Дюссельдорфа сообщили об эвакуации 11 тыс. 650 жителей из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны.
Происшествия
Школьник избил пожилую учительницу из-за наушников в Москве
Московский школьник, слушавший музыку на уроке, избил 61-летнюю учительницу физики после того, как она сделала ему замечание.
Политика
Стало известно, когда объявят новый состав правительства
Новые состав правительства объявят во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление
Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
Биатлон
Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням Кристины Резцовой
Бежавшая на третьем этапе Кристина Резцова заметила, что две мишени на ее щите закрыты. Сама Кристина по этим мишеням не стреляла.
Происшествия
Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Милонов назвал Водонаеву потаскухой из-за ее слов об материнском капитале
Недовольство депутата вызвали слова Водоноевой относительно материнского капитала.
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Пугаться пушистых домашних любимцев не стоит, так как ученые давно пришли к выводу о том, что кошки являются животными – падальщиками.
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Шоу-бизнес
Прохорова ответила Ахеджаковой на предложение стать министром культуры
Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём».
Политика
Подавшего в отставку премьера Украины освистали в парламенте
Депутаты Верховной рады Украины освистали подавшего в отставку главу кабмина Алексея Гончарука.