Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.

с чего всё началось

Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи.

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