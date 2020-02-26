Общество
РИА НовостиВ Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи.
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с чего всё началось
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.РИА Новости03:41
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Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei
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В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
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Политика
Путин поддержал идею запретить чиновникам иметь зарубежные активы
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с идеей внести поправки в конституцию о запрете главе государства и высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета за рубежом.
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Кино
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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Происшествия
В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
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Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Едина Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Здоровье
В Черновцах госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус
В Черновцах с подозрением на коронавирус медики госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.
Политика
Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова по обнулению президентского срока
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-советника президента РФ Владислава Суркова, который допустил обнуление президентских сроков в России.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Спорт
Олимпиада-2020 в Токио может не состояться
Член Международного олимпийского комитета (МОК) с 1978 года и экс-глава WADA Дик Паунд заявил: если властям не удастся обуздать коронавирус к маю, то Олимпийские игры в Токио летом 2020 года могут не состояться.
Происшествия
В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством
Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Игры
PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев
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Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Происшествия
Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.