Общество

Москва 24Москва 24Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса

Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, если у горожан возникают вопросы, в ведомстве отвечают на них.
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В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
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