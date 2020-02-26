Общество
Москва 24Отлов диких животных начался в Москве из-за коронавируса
Отлов диких животных и дератизация начались в Москве с целью предотвращения распространения коронавируса, рассказала глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева. По ее словам, если у горожан возникают вопросы, в ведомстве отвечают на них.
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с чего всё началось
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.РИА Новости03:41
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