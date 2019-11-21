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ИА КамчаткаОтложен новый порядок прохождения медосмотра для водителей
Новый порядок проведения медицинского освидетельствования для получения и обмена водительских удостоверений отложен. Решение было принято из-за обеспокоенности россиян, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
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Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы.
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