Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились). Больше всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

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