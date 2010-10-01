Коронавирус
ИзвестияОтложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились). Больше всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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Общество
Глава Тувы Шолобан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
ТАСС вчера в 23:34
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество
Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом
Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
РИА Новости вчера в 12:21
Общество
Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России
В европейской части России среднегодовая температура растет со скоростью 0,4 градуса за 10 лет.
Российская газета вчера в 21:20
Здоровье
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:56
Происшествия
Жителя Усть-Илимска осудили за призывы к экстремизму
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным 29-летнего жителя Усть-Илимска в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Байкал24 вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
ТАСС вчера в 20:19
Общество
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили ещё на неделю
Глава региона подчеркнул, что пока режим повышенной готовности продлён до 31 мая включительно, а о дальнейшем продлении станет известно позже.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 21:28
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
Здоровье
В Алтайском крае ужесточат наказание за несоблюдение масочного режима
Глава регуправления Роспотребнадзора Ирина Пащенко в ходе заседания оперштаба заявила об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима на территории Алтайского края.
Kursk.com 23 мая в 03:37
Здоровье
Все пребывающие в Казахстан будут отправляться на карантин на два дня
Если человек при пересечении границы сможет предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, сделанную не позднее пяти дней с даты въезда в Казахстан, он должен будет изолироваться на дому в течение 14 дней.
ИА Красная Весна вчера в 07:08
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News вчера в 12:04
Наука
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Культура
Сухарев: в новом «Бесогоне» Михалков положил на лопатки и Познера и Гусева
В своём очередном выпуске программы «Бесогон» Никита Михалков просто «умыл и положил на лопатки» и Познера и владельца «МК» Гусева, которые пытались его критиковать.
Недвижимость.RU вчера в 16:17
Армия и оружие
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии.
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Здоровье
За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус
На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт 23 мая в 22:19