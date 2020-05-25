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Lenta.ruВ России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). Так, в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39 процентов, до 184 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Наиболее резко выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае. По информации ОКБ, только в столице жилищных кредитов в апреле выдали в два раза меньше, чем в марте.Известиявчера в 17:01
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