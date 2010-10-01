Коронавирус
ИзвестияОтложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились). Больше всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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Общество
Режим самоизоляции отменили? Фоторепортаж из центра города, где гуляют толпы горожан без масок
Кажется, самоизоляция в Екатеринбурге сама себя изжила. Сегодня сотни горожан вышли на улицы города — компании, семьи, влюбленные парочки.
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«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»
Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
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За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус
На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
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Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере
Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
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Прокуратура Приморья начала проверку по факту возгорания в больнице
Российская газета 20:45
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Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Политика
Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США
Президент США Дональд Трамп объявил, что с самого начала своей работы на посту отдавал свою годовую зарплату на нужды США.
Интерфакс 22:39
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Политика
США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост числа заражений коронавирусом, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
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Полиция оштрафовала организаторов массовой вечеринки в Новосибирске
Говорит Москва 13:21
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
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Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
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Авто
Kia готовит новый компактный электрокар
Автоновости дня вчера в 03:05
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
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Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Общество
На Южном Урале ожидаются грозы и град
По прогнозу челябинского гидрометцентра, в воскресенье, 24 мая, на Южном Урале ожидается ухудшение погоды.
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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру вчера в 06:43
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
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Баскетбол
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Футбол
Одесский стадион «Черноморец» продали американцам вместе с долгами
Футбольный стадион «Черноморец» вместе с гостиницей, фитнес-центром и другой сопутствующей инфраструктурой продали американскому частному предприятию ALLRISE CAPITAL INC, пишет издание «Думская».
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МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва вчера в 17:38
Политика
В Израиле начинается судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху
В Израиле в воскресенье, 24 мая, начнется первый в истории страны судебный процесс над действующим премьер-министром.
ТК Звезда вчера в 19:50
Политика
Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»
Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
РБК 23:10