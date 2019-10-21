Футбол
Общественное телевидение РоссииОтмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР. В Москве состоится футбольный матч, в котором примут участие игроки, выступавшие за московское Динамо. Они сыграют с символической сборной СССР.
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Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Lenta.ruвчера в 17:01
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В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
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В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
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Точилин рассказал, как мемы влияют на Заболотного
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отметил, что шутки и критика в Сети не влияют на форварда команды Антона Заболотного.
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Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
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Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
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Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
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Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
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Россиянку зарезали на курорте в Испании
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