Футбол

RT на русскомRT на русскомКрыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Поляка признал лучшим эксперт «Матч Премьер» Андрей Аршавин.
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