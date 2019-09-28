Футбол

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Отличный удар получился у Гжегожа Крыховяка. В самой концовке встречи Роберт Мак сумел забить гол, но он не был засчитан. После 11 туров "Зенит" и "Локомотив" набрали по 23 очка и вместе с "Ростовом" лидируют в чемпионате РПЛ.
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