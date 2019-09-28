Футбол

РБКРБКОтмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве. Судил игру арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.
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