Отмена программы льготной ипотеки снизит цены на жилье
Рост цен на жилье почти на треть был зафиксирован в прошлом году, сейчас стоимость недвижимости продолжает увеличиваться. Подорожали квартиры не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Спрос порождает предложение — в России идет активная стройка нового жилья.В источнике
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