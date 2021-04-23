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Отмена программы льготной ипотеки снизит цены на жилье

Рост цен на жилье почти на треть был зафиксирован в прошлом году, сейчас стоимость недвижимости продолжает увеличиваться. Подорожали квартиры не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Спрос порождает предложение — в России идет активная стройка нового жилья.В источнике
Народные новости
РБК Санкт-Петербург
Агентство Строительных Новостей
АБН
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Стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья в Петербурге резко подорожала

АБНвчера в 09:42

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Агентство Строительных Новостей22 апреля в 15:50

Отмена программы льготной ипотеки снизит цены на жилье

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За год стоимость «квадрата» в новостройках Петербурга выросла на 28%

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Отмена льготной ипотеки: что ждёт петербургский рынок жилья

РБК Санкт-Петербург22 апреля в 11:09

Спрос на ипотеку может упасть на 30% после завершения льготной программы - эксперты

Интерфакс22 апреля в 09:32
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В Twitter российского посольства в Белоруссии появился хэштег SmallDickEnergy (буквально - энергия маленького пениса) в ответ на сообщение о высылке российских дипломатов из Литвы, Латвии и Эстонии.
Znak.com06:45

Вице-премьер Украины Резников: Зеленский не встретится с Путиным в Москве

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Журнал Зарплатавчера в 10:24