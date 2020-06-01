С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.

Отменен запрет на прогулки в Москве

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