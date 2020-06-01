Общество
Lenta.ruОтменен запрет на прогулки в Москве
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.
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Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Здоровье
Почти 2 тыс. человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 925 человек, 82 выписали накануне. В регионе умерли 11 пациентов с COVID-19.
EastRussia 29 мая в 04:38
Общество
В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих
Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах.
Lenta.ru 14:58
Экономика
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Наука
Новый способ поиска аксионов был предложен учеными
Британскими физиками был предложен новый подход к поиску гипотетических частиц – аксионов.
Rusargument вчера в 20:00
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Общество
Южно-Сахалинск лишат теплоснабжения 6 июня
Южно-Сахалинск начнет поэтапно завершать отопительный сезон в ночь на 6 июня, согласно постановлению мэра.
АСТВ 28 мая в 23:20
Футбол
Семин назвал причину своего ухода из «Локомотива»
Юрий Семин назвал причину своего ухода с поста главного тренера футбольного клуба "Локомотив".
Москва 24 19:23
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия 17:00
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Происшествия
В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми
ТАСС вчера в 09:56
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Кино
На НТВ стартует многосерийный остросюжетный детектив «Черная лестница»
Между Максом и Вадимом завязывается удивительная дружба, личные драмы их сближают, и тогда Тельцов открывает свое детективное агентство «Черная лестница», а его напарником становится Макс.
Вокруг ТВ вчера в 14:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у восточных берегов Японии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:29
Общество
Роспотребнадзор разрешит не носить маски на пляжах
Каждый регион снимает ограничительные меры постепенно: где-то уже открылись парикмахерские и непродовольственные магазины.
Говорит Москва 04:52
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Энергетика
Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года.
Вести.Ru 19:08
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40