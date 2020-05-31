Коронавирус
Lenta.ruОтменен запрет на прогулки в Москве
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.
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Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости вчера в 06:45
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:32
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров сделал роскошный ремонт в комнате сына
Например, недавно Филипп Бедросович раскошелился на новый ремонт в комнате своего сына Мартина в своём доме.
Bimru.ru вчера в 11:20
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан вчера в 03:42
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Здоровье
Врач заявил, что есть мороженое каждый день нельзя
Мороженое каждый день есть нельзя точно.
News.ru вчера в 23:47
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Наука
В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила
Южный Федеральный вчера в 22:19
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A
В скором времени стоит ожидать дебюта самых «младших» представителей «девятой» линейки - Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.
Дни24 вчера в 11:06
Футбол
Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»
Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», заявил, что мешал руководству клуба своей работой и это привело к его расставанию с командой.
РБК вчера в 17:46
Происшествия
В США задержаны более четырех тысяч протестующих
Российская газета 00:05
Общество
В Самарской области разрешили рыбачить и охотиться
Согласно новому документу, теперь на территории Самарской области разрешены любительские охота и рыболовство.
СОВА вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Общество
Десятки новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Кузбассе
В инфекционных больницах остаются 349 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
REGNUM 00:18
Общество
Во время протестов у Белого дома Трампа увели в бункер
РЕН ТВ вчера в 22:45
Экономика
Брокер дал рекомендации по вложению средств
Ведущий персональный брокер «БКС Брокер» Андрей Богдашев рассказал, как можно выгодно распорядиться наличными средствами.
Вечерняя Москва вчера в 20:56
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Общество
Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет
Новосибирск, 1 июня 2020, 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:58
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро вчера в 11:28
Политика
Байден обошёл Трампа по популярности
Предполагаемый соперник Дональда Трампа на выборах президента США — демократ Джо Байден оказался популярнее нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.
News.ru вчера в 14:11
Здоровье
В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.
REGNUM вчера в 23:22
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15