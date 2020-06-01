Коронавирус
Lenta.ruОтменен запрет на прогулки в Москве
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.
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Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Экономика
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".
РИА Новости 01:00
Здоровье
В Минздраве поддержали запрет продажи сигарет до 21 года
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала предложение поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года.
Взгляд.ру 07:38
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдуму внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ 21:19
Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
РИА Новости 19:36
Футбол
Роман Павлюченко: Жалел, что вернулся из Англии в Россию
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, как уехал из Англии в 2012 году.
Bookmaker-ratings.ru 12:19
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Авто
Haval показал первые тизеры внедорожника в стиле нового G-Class
Ранее сообщалось, что внедорожник является новым поколение Haval H5, но автопроизводитель свои рендерные изображения подписал как «я не H5».
Tvoe-avto.com 16:03
Киберспорт
В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера
Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru 11:50
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляже
Татар-информ 08:38
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
1. В Москве изменяются условия режима самоизоляции 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня.
Lenta.ru 17:06
Здоровье
Профессор назвал новую группу риска для коронавируса
В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 20:55
Космос
Российский спутник связи частично вышел из строя
У аппарата «Экспресс-АМ6» полностью отказала система охлаждения, поэтому не работают 30 из 72 транспондеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.
Эхо Москвы 21:06
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
Наука
Тараканье молоко может стать новым суперпродуктом
О свойствах тараканьего молока, которое может стать новым суперпродуктом заявили международные ученые.
РИА ОмскПресс 15:19
Общество
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Здоровье
Попова: вторая волна коронавируса совпадёт с эпидемией гриппа
Вторая волна COVID-19 может наступить осенью и пройти параллельно с эпидемией ОРВИ и гриппа.
News.ru вчера в 05:42
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Кино
Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды
Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06