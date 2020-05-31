Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОтменен запрет на прогулки в Москве

С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.
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В Москве разрешили прогулки и уличные занятия спортом

Комсомольская правда18:00

Прогулка по расписанию

Российская газета15:36

В Москве с этого дня начнёт действовать второй этап снятия ограничений

Эхо Москвы17:01

Отменен запрет на прогулки в Москве

Lenta.ru17:07

Как гулять в Москве с 1 июня и не заработать штраф

Sport24.ru17:10

Коронавирус в России: жизнь по новым правилам

МИР 2411:57
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Общество

Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

URA.Ru вчера в 11:43
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Происшествия

Двое боевиков ликвидированы в Сунже

Вести.Ru вчера в 12:05
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Наука

Археологи нашли марихуану в древнем иудейском храме

По его данным, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки конопли в древнем иудейском храме в пустыне Негев, возраст которого — около 2,7 тыс. лет.
News.ru 10:38
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Общество

В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Crew Dragon

В Роскосмосе поприветствовали запуск в США пилотируемого корабля Crew Dragon и отметили, что Россия не будет стоять на месте.
Газета.Ru 05:40
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Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Футбол

Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
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Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
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Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Общество

Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
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Общество

165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье

Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
РИАМО вчера в 13:00
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Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
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Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой

Коммерсантъ 17:01
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Единоборства

Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс написал в социальных сетях, что отказывается от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
Lenta.ru 17:18
Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 29 мая в 06:40
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 28 мая в 11:09
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

Слово и Дело 12:12
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Общество

Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 17:06
Авто

Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году

Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
Тарантас Ньюс 07:58
Политика

Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии

Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
Деловое.ТВ 13:35
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Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
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Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

29 мая в Амурской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса: 18 - в Благовещенске, пять - в Свободном, три - в Тынде, по одному - в Благовещенском и Ивановском районах.
Телепорт 29 мая в 02:35
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Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
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