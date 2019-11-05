Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports. Напомним, на 79-й минуте при счёте 0:1 Сон совершил подкат возле боковой линии.

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