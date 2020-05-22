Происшествия
Вести.RuОтменено решение о продлении ареста Арашуковых
Отменено решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, передает РИА Новости. Ранее их пребывание в СИЗО было продлено до 24 июля.
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с чего всё началось
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.ТАСС04:44
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 22 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество
Где в Самарской области нашли больных коронавирусом 20 мая
Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 рассказал, где в Самарской области нашли новых пациентов с коронавирусом.
Терра 20 мая в 04:45
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Армия и оружие
Минобороны сообщило об успешном запуске ракеты с военным спутником
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны России.
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В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Общество
В домах Подмосковья на несколько дней включат отопление
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил возобновить подачу отопления в дома и на социальные объекты.
Чехов Вид 05:08
Общество
Назвали самые популярные у российских абитуриентов факультеты
В ходе опроса выяснилось, что большинство абитуриентов хотят связать свою профессиональную жизнь с информационными технологиями, экономикой и медициной.
МедиаПоток 03:15
Общество
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
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Общество
Готовить граждан к голосованию по поправкам в Конституцию могут начать 1 июня
С 1 июня сотрудников избирательных комиссий города Москвы приглашают принять участие в поквартирных обходах с целью информировать граждан о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию на дому.
Вести Подмосковья 03:02
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Госдума приняла во II чтении проект о поддержке экономики при пандемии
Государственная дума на заседании в четверг, 21 мая, приняла во II чтении законопроект о неотложных мерах поддержки экономики в период пандемии.
Известия вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Здоровье
В Курганской области зафиксировано восемь новых носителей коронавируса
Курган, 22 мая 2020, 12:08 — REGNUM В Курганской области за сутки выявлено восемь случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:08