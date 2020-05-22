Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

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Отменено решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, передает РИА Новости. Ранее их пребывание в СИЗО было продлено до 24 июля.

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