Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года.

с чего всё началось

Как в правительстве снова заговорили о трудовой реформе. На этот раз суета и дискуссии вокруг отмены восьмичасового рабочего дня. Ажиотаж вокруг этой темы возник, когда Дмитрий Медведев своим указом упразднил нормативные акты, принятые во времена СССР.

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