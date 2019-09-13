Политика
Lenta.ruОтмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики.
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Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
News.ru 13:30
Экономика
Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12 130 рублей.
ФАН вчера в 22:51
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Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам
По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.
Известия 18:22
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
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Пакистан пригрозил сбивать истребители Су-35 без предупреждения
Avia.pro вчера в 21:07
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Более 10 жителей Уфы отравились шаурмой
В Уфе из-за шаурмы отравились 15 человек. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный центр медицинских катастроф.
Газета.Ru 01:32
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 17:44
Происшествия
Человек поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
По предварительной информации, человеком, поджегшим себя у здания Госсовета Удмуртии, является Альберт Разин, директор Института человека УдГУ.
Udm-Info 10 сентября в 02:02
Авто
Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
Автоновости дня 01:05
Экономика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК 19:00
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru 22:13
Общество
Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13
Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Армия и оружие
Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии
Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
Lenta.ru вчера в 23:41
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск 07:07
Политика
Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
Известия 19:37
Наука
Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.
Народные новости 20:15
Политика
Новые депутаты Читы получили удостоверения и букеты красных роз
Тридцать избранных депутатов Читы 13 сентября получили временные удостоверения депутатов думы седьмого созыва и букеты красных роз на первом собрании после выборов.
Чита.Ру 22:16
Хоккей
Знарок передразнил Хартли во время пресс-конференции
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
Чемпионат вчера в 05:00
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Президент РФ Владимир Путин прилетел в Дагестан
Лезги газет 06:14
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50
Политика
Минюст США назовет имя связанного с терактом 11 сентября чиновника из Саудовской Аравии
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru 22:47
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Путин отметил высокий уровень военного взаимодействия России и Израиля
Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Сочи отметил, что взаимодействие России и Израиля в военной области находится на высоком уровне.
Политика Сегодня 14:34