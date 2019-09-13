Политика
Lenta.ruОтмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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Отмена восьмичасового рабочего дня в рамках т.н. «регуляторной у гильотины» не планируется
Эхо Москвывчера в 18:09
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Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру вчера в 13:54
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru вчера в 08:26
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Вдова боксера Дадашева заявила о вымогательстве его родственниками
Вдова боксера Максима Дадашева заявила, что родственники ее погибшего после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом мужа требуют от нее денег.
Московский Комсомолец вчера в 10:55
Футбол
Экс-форвард «Барселоны» хочет, чтобы Моуринью возглавил команду
Напомним, Моуринью в свое время работал в «Барселоне» переводчиком. Это’О провел за «Барселону» 145 матчей, в которых забил 108 голов.
Sportbox.RU вчера в 20:12
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 11 сентября в 19:27
Спорт
Конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина в Челябинске
Ольга Фаткулина выставила объявление о продаже кроссовера BMW. Авто спортсменке подарил президент.
Первый областной вчера в 08:54
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 11 сентября в 07:33
Культура
Смотри, пока не запретили: вторая серия скандального сериала «Холивар. История рунета»
Напомним, что неделю назад известный журналист рассказал о том, что снял сериал об истории русского интернета.
OvideO.ru вчера в 16:33
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Нева Спорт вчера в 19:09
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ 11 сентября в 08:04
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Коммерсантъ вчера в 19:13
Общество
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
РИА Новости вчера в 04:58
Политика
Израиль обвинили в шпионаже за президентом США
Американские власти за два года пришли к выводу, что множество шпионских устройств, которые находили в Вашингтоне, вероятнее всего, размещал Израиль.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru вчера в 10:15
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12