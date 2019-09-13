Политика
Lenta.ruОтмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
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Отмена восьмичасового рабочего дня в рамках т.н. «регуляторной у гильотины» не планируется
Эхо Москвывчера в 18:09
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Политика
Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal
Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру 10 сентября в 07:30
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 14:59
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Хоккей
Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
Финансы
Россия откажется от займов в долларах
Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах.
Lenta.ru вчера в 13:05
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Финансы
Какой будет пенсия в 2022 году, сказали в Пенсионном фонде
В 2022 году пенсии повысятся еще на 5,9 процента.
Deita.ru вчера в 21:27
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия вчера в 05:27
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт 10 сентября в 14:25
Музыка
Noize MC высмеял в стихах творчество Шнурова
Видеоролик был опубликован в преддверии музыкального поединка между артистами Российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, высмеял в стихотворной форме творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Аргументы и Факты 01:16
Политика
Путин: «Слюнтяй» не может возглавлять государство
Путин ответил, что при таких людях - красивых, добрых и мужественных - в России не может быть "какой-то слюнтяй" во главе государства.
Российская газета вчера в 19:19
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Политика
Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Известия вчера в 05:57
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Политика
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет структуру в коре головного мозга человека.
Ugpressa.ru вчера в 16:26