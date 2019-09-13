Восьмичасовой рабочий день был установлен декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики в 1917 году, и этот нормативный акт оказался в перечне документов советских времен, которые могут быть отменены с февраля 2020 года.

с чего всё началось

Видео передачи опубликовано на YouTube. Чуйченко рассказал об этом в контексте отмены ряда законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. В частности, речь шла о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

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