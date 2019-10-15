Политика

ВедомостиВедомостиОтношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
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Опрос: отношение россиян к Украине улучшилось

RT на русском03:03

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

РБК00:00
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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