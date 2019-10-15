Политика
ВедомостиОтношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об успехах операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате операции «Источник мира» на севере Сирии от террористов очистили одну тысячу километров территории вдоль границы.
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Здоровье
12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Гаджеты
Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Здоровье
Названы основные признаки дефицита витамина В12
На дефицит витамина B12 указывают 3 основных признака: Бледная кожа.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
Наука
Материнский стресс во время беременности может повлиять на пол ребенка
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Политика
Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни
Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Космос
В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой
В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Космос
Hubble заснял галактику в форме «летающей тарелки»
Космический телескоп Hubble наблюдает за галактиками всех форм, размеров, яркости и ориентации в космосе.
Футбол
Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ
Общество
Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ
Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Футбол
Черчесов рассказал о предстоящем матче со сборной Бельгии
Футболисты сборной России выйдут на матч отборочного турнира чемпионата Европы–2020 по футболу против сборной Бельгии максимально мотивированными, сообщил пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
Футбол
«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild.