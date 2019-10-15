Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

с чего всё началось

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

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