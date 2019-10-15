Политика

РБКРБКОтношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
Читать в источнике
Комментировать131
с чего всё началось

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года. В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов.
РБК00:00

Подробнее о событии

Социологи зафиксировали улучшение отношения россиян и украинцев друг к другу

Коммерсантъ04:55

Отношение россиян к Украине рекордно потеплело в «посткрымский» период

Московский Комсомолец03:07

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

РБК00:00

Россиян, хорошо относящихся к Украине, с февраля стало в полтора раза больше

Интерфакс02:55

Россияне резко полюбили Украину благодаря Зеленскому

Lenta.ru02:21

Отношение Россиян к Украине резко улучшилось после избрания президентом Владимира Зеленского

Эхо Москвы01:16

Опрос: отношение россиян к Украине улучшилось

RT на русском03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Политика

Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС вчера в 05:27
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Политика

Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.
Российская газета 05:45
Футбол

Криштиану Роналду забил 700-й гол

TV BRICS 04:40
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца

Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Газета.Ru 06:04
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашёл в порт Одессы

Говорит Москва 13 октября в 11:28
Происшествия

Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске

В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком. Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.
Ридус 02:36
Кино

Веном и Человек-паук встретятся в одном фильме

Фильм Про 04:52
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Дождь 01:39
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66

Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
Известия 01:33
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Культура

Илья Калинин из Наволок попал в Книгу рекордов Гиннеса

Илья Калинин выпускник цирковой студии Весёлые ребята, которая существует в Наволоках.
168 часов 05:33
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество

Источник в окружении Пригожина опроверг его визит в ДРК

Газета.Ru 03:34
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Армия и оружие

Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что не думает о своем возможном участии в президентских выборах в Ливии в качестве кандидата после окончания военных действий в районе Триполи.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие

Курды отбили у армии Турции город Рас-эль-Айн на севере Сирии

REGNUM 04:29
Здоровье

Детская больница в Бурятии получила уникальный для России томограф

Восток-Телеинформ 05:29
Футбол

Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

Рамблер 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное