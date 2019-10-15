Положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян (47% в основном хорошо и 9% очень хорошо), что является максимальным показателем в период начиная с апреля 2014 года. В сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов.

с чего всё началось

Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

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