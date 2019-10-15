Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.

с чего всё началось

Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности. В обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможен.

Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского

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