Политика
РБКОтношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности. В обеих странах преобладает мнение, что оба государства должны быть независимыми и дружественными — с открытыми границами, без виз и таможен.
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с чего всё началось
Результаты опроса есть в распоряжении РБК. Как оказалось, в обеих странах большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству. Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.РБК00:00
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