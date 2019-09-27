Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины. Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний.

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

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