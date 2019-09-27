Энергетика
REGNUMОтопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины. Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний.
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Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Политика
Лавров обвинил Запад в нарушении международных правил
Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает, отметил Лавров.
ТВ Центр 15:33
Политика
Der Tagesspiegel (Германия): переговоры, санкции и деньги (Der Tagesspiegel)
Обсуждения Украины в немецкой политике действительно играют важную роль, потому что после российской интервенции на востоке этой страны в 2014 году Германия и Франция пытаются выступать в роли посредника в конфликте.
ИноСМИ 11:20
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Путешествия
Саудовская Аравия разрешила россиянам получать визы на границе
Саудовская Аравия разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде, сообщил в пятницу глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб на официальной церемонии Welcome to Arabia, приуроченной ко Всемирному дню туризма.
РИА Новости 15:18
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Политика
Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы
"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.
ТВ Центр 13:36
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти
Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Футбол
Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 24 сентября в 19:33
Футбол
Павел Мамаев может перейти в «Ростов»
Напомним, 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым.
Еженедельник Футбол 05:50
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Музыка
Украинский певец Винник поддержал российский флешмоб
Интересно, что в видео кроме украинского исполнителя приняли участие и российские звезды: Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие, а также французская легендарная певица Мирей Матье.
Украина.ру вчера в 09:13
Хоккей
ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, выиграв в гостях у «Торпедо»
ЦСКА одержал шестую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 19 очков после 11 матчей.
ТАСС 14:52
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество
Тамбовчанам запретят курить на балконах
Согласно поправкам, запретят жарить шашлык на балконе, курить и зажигать там свечи.
РИА ТОП68 вчера в 13:09
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Футбол
Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить российский клуб
Спорт день за днем 01:23
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Гаджеты
Redmi Note 8T — ещё один бюджетный игровой смартфон
Вероятно, цена Redmi Note 8T также будет сравнима с ценой Redmi Note 8 Pro — 250–300 долларов максимум.
Игромания.ру 08:22
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета вчера в 04:15
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27