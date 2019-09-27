Энергетика
REGNUMОтопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины. Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:25, Вашингтон
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы
Депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали новым мэром олимпийскую чемпионку Ольгу Слюсареву, сообщает гордума.
РИА Новости 07:32
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском вчера в 03:44
Политика
Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, когда он собирался задать вопрос главе государства.
Lenta.ru 08:42
Кино
Актер «Глухаря» Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали.
Piter.tv 09:34
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Политика
Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
РИА Новости 10:11
Общество
Жест «ок» признали экстремистским в США
Решение о внесении жеста в список экстремистских символов было принято в еврейской организации по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL).
Известия 09:33
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
Аргументы и Факты 25 сентября в 11:22
Общество
В Москве вечером 27 сентября может ухудшиться качество воздуха
RT на русском 08:29
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Политика
Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.
Pravda.Ru 03:31
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Политика
Россия предлагает перенести из США заседания Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил перенести заседание Комиссии по разоружению Генассамблеи ООН из Соединенных Штатов в другую страну.
Expert.ru 04:44
Происшествия
На трассе «Таврида» грузовик снес путепровод
В Бахчисарайском районе на шестом этапе трассы «Таврида» произошло ДТП. Грузовик снес путепровод - сбил две уложенные балки.
КП - Крым 04:23
Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Армия и оружие
Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной
Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Общество
Шнуров осудил депутатов из-за запрета курения на балконах
Сергей Шнуров написал стих посветив его новому закону о запрете курения Новый закон о запрете курения на балконах вызвал массу обсуждений в социальных сетях.
Калининград 24 06:31