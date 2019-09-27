Энергетика
REGNUMОтопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины. Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний.
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Здоровье
Эксперты рассказали, как распознать признаки болезни печени
Чтобы быстро определить болезни печени, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние кожи: пожелтевший цвет, появление сосудистых звездочек, грибок, пятна, лишай.
ФАН 18:50
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянина
В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК 20:13
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ 19:44
Технологии
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
Влияние запрета на использование китайской Huawei сервисов американской Google преувеличено в СМИ, в работе смартфонов китайской компании особо ничего не поменяется, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
РИА Новости 02:26
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента президента Трампа
Парламентарии от Демократической партии, которые контролируют нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
ПРАЙМ 25 сентября в 01:51
Политика
Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.
ФАН 13:05
Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru 06:39
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Оказалось, что вследствие хронического стресса в мозге мышей больше всего изменялась экспрессия генов, связанных с работой митохондрий, а именно — процессом синтеза АТФ, и с регуляцией синтеза белка.
N+1 06:47
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Общество
В Канаде на экологическую акцию вышли 500 тысяч человек
В канадском городе Монреаль около 500 тыс. человек приняли участие в экологической акции. Об этом сообщает телеканал CBC.
RT на русском 21:59
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия 20:27
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 21:11
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Общество
Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах
Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
Автоновости дня вчера в 01:57
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Политика
Федерация рестораторов рассказала турецким коллегам, как привлекать туристов из РФ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров поделился с коллегами из Турции идеями по привлечению российских туристов.
Газета.Ru 22:23
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Столкновение двух паромов, перевозивших автомобили, произошло на реке Лена в Якутии.
Известия 21:23
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус 09:08
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Принцесса Беатрисс является старшей дочерью принца Эндрю, герцога Йоркского – сына королевы Елизаветы II.
МИР 24 вчера в 10:56
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение
По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
Южный Федеральный вчера в 09:22
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35