Энергетика
REGNUMОтопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом». Список должников опубликован на сайте государственной компании Украины. Так, согласно данным, на сегодняшний день задолженности имеют 116 компаний.
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Одесса, Харьков, Киев: Без отопления зимой останутся целый ряд городов на Украине
Царьградвчера в 09:03
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Политика
Россия отказалась обвинять Трампа и Помпео в невыдаче виз делегатам
24 сентября российский сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще девяти членам российской делегации не смогли вовремя выдать визы в США.
Lenta.ru вчера в 16:54
Политика
Лавров: заявления США меняются в зависимости от настроения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления представителей США по поводу конфликтов меняются в зависимости от настроения и политической конъюнктуры.
RT на русском вчера в 21:00
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
СМИ: Трамп на встрече с Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех источников.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем уходе из «Уральских пельменей»
Ведущий нескольких рубрик в «Вечернем Урганте», автор известного шоу «Реутов ТВ» Владимир Маркони рассказал о своем уходе из шоу «Уральские пельмени».
iReactor вчера в 23:03
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport вчера в 07:47
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру вчера в 15:08
Гаджеты
Краснодар занял третье место в России по числу купленных iPhone 11
Краснодар стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где купили больше всего новых iPhone 11 с момента старта продаж.
Кубань 24 25 сентября в 05:28
Театры
Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля
Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба театра.
Известия вчера в 11:30
Политика
Мадуро сообщил о прибытии военных специалистов из России в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о прибытии российских военных специалистов в страну. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика
Песков ответил на слова Саакашвили о планах воссоздать СССР Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
Газета.Ru вчера в 14:52
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия 25 сентября в 08:02
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Загадочная смерть Владимира Турчинского
Неожиданная смерть Владимира Турчинского стала настоящим потрясением.
Собеседник вчера в 19:53
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
Финансы
Эксперты назвали средний срок ипотечного кредита россиян
Эксперты пояснили, что увеличение среднего срока ипотечного кредита объясняется активностью банков, которые, в том числе, в рамках совместных программ с застройщиками стараются предложить клиенту более дорогой объект недвижимости, для получения которого требуется большая сумма кредита, передает «РИА Новости».
Известия вчера в 20:27
Политика
В Афганистане стартовали президентские выборы
В Афганистане началось голосование на выборах президента страны, передает Reuters.
РБК 00:17
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Автоспорт
Машина Квята сломалась во время практики на трассе в Сочи
Pravda.Ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Любовь россиян к all inclusive связали с дефицитом продуктов в прошлом
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что россияне охотно выбирают отели с системой all inclusive ("все включено"), так как в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
РЕН ТВ вчера в 20:27
Культура
Мединский назвал фантазией экспертов список с Queen и Nirvana
Министр культуры Владимир Мединский назвал ошибкой публикацию на сайте ведомства «норматива школьника», где в том числе были представлены композиции известных зарубежных рок-групп.
РБК 25 сентября в 07:25
Футбол
Сборную России могут не допустить до Чемпионат мира 2022 года
Сборная России по футболу может пропустить Чемпионат мира 2022 года.
Повестка дня 25 сентября в 05:22
Космос
Первый в истории космонавт Арабских Эмиратов прибыл на МКС
Хаззаа аль-Мансури стал первым космонавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов, который вступил на борт МКС.
REGNUM 26 сентября в 06:00
Политика
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
RT на русском вчера в 15:44