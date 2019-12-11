Религия

КоммерсантъКоммерсантъОтпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Отпевание совершит патриарх Кирилл.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РИА Новости10 декабря в 08:58

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Интерфакс10 декабря в 12:48

Отпевание Ю.Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря

Агентство Москва10 декабря в 09:37

Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Вечерняя Москва10 декабря в 08:54

Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя

Москва 2410 декабря в 09:43

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

ТАСС10 декабря в 08:51
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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Комсомольская правда 10 декабря в 23:11
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Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Общество

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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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