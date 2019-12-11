Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.

с чего всё началось

12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщил «Интерфаксу» глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Отпевание совершит патриарх Кирилл.

Общество Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты Чуть меньше респондентов (31%) назвали сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% оценили оптимальный доход в 30-40 тысяч рублей, 10% - в 21-30 тыс. При этом абсолютное большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хоть и с разной периодичностью.

Политика Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Политика Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.

Политика Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Общество Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Участник Майдана сообщил о стрельбе отца Парасюка в бойцов «Беркута» В ходе допроса в Генпрокуратуре Украины один из фигурантов дела о расстрелах на Майдане в Киеве в 2014 году заявил, что отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка стрелял в бойцов "Беркута".

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Шоу-бизнес Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.