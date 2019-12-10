Религия

РИАМОРИАМООтпевание Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего во вторник в немецкой клинике, состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя в столице, сообщается на сайте РПЦ.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх Кирилл начал отпевание Ю.Лужкова в храме Христа Спасителя

Агентство Москва03:02

Отпевание Лужкова завершилось в храме Христа Спасителя

Москва 2404:24

В храме Христа Спасителя прошло отпевание Лужкова

ТК Звезда04:30

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РИА Новости10 декабря в 08:58

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

ТАСС10 декабря в 08:51

Лужкова будут отпевать в Храме Христа Спасителя

Московский Комсомолец10 декабря в 05:41
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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