Религия
Национальная служба новостейОтпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл
Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, церемонию будет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.
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Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.Интерфакс10 декабря в 08:27
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