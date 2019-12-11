Религия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейОтпевание Лужкова совершит патриарх Кирилл

Отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, церемонию будет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

Подробнее о событии

СМИ смогут аккредитоваться на отпевание Лужкова до 14:00 11 декабря

Москва 24вчера в 04:12

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

РИА Новости03:55

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

ТАСС04:11

Патриарх Кирилл начал отпевание Ю.Лужкова в храме Христа Спасителя

Агентство Москва03:02

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

Интерфакс Религия03:44

Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх Кирилл отпел Лужкова

Национальная служба новостей04:06
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Катер пропавших в Приморье рыбаков обнаружили у острова Хоккайдо

Пропавший в Приморье катер обнаружили в Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в Инстаграм.
Владивосток-Новости вчера в 19:22
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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Коммерсантъ 03:27
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
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OAnews 10 декабря в 07:47
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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РИА Новости вчера в 21:36
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости 10 декабря в 05:06
Гаджеты

AnTuTu опубликовали ТОПы самых мощных смартфонов

С небольшим отрывом от лидера расположился OnePlus 7T, у которого показатель 482 881 баллов.
Astera вчера в 01:55
Финансы

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций займет России $500 млн

В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Ведомости 04:00
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрытием баз НАТО

KM.ru вчера в 05:07
Происшествия

Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

РИА Новости 01:58
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Спорт

Американские спортсмены готовят бойкот россиян на Олимпиаде-2020

Спортсмены США готовят акции протеста против российских спортсменов в случае их участия в Олимпийских играх в Токио.
Pravda.Ru вчера в 04:15
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Кино

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Третий эпизод кроссовера телеканала The CW удивил фанатов DC неожиданным камео — среди героев оказался сам Люцифер Морнингстар.
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Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
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Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Происшествия

Власти Кубани назвали имена офицеров, погибших при крушении Ми-28

При крушении боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко, сообщает пресс-служба администрации губернатора Вениамина Кондратьева.
РИА Новости 02:45
Экономика

Повышения НДС и пенсионного возраста можно было избежать

Фото: ТАСС Власти для пополнения бюджета и доходов нацпроектов увеличили НДС с 18% до 20%, а для снижения трансфертов в бюджет Пенсионного фонда повысили пенсионный возраст на 5 лет в период до 2028 г. Этих мер можно было избежать, уверены экономисты.
Вести.Финанс 03:21
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
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Общество

Сбербанк предлагает попавших под сокращение сотрудников своим конкурентам. К 2025 году число уволенных может вырасти еще на 110 тысяч

В 2017 году руководитель Сбербанка Герман Греф обещал сократить к 2025 году 165 тысяч человек.
URA.Ru вчера в 19:10
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Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
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В Мурманске обезврежен готовивший теракт сторонник «Правого сектора»

В Мурманске задержан сторонник украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, который готовил атаку на здание местной администрации.
Газета.Ru вчера в 05:55
Общество

Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Газета.Ru 03:24
Авто

Немецкий завод Tesla будет выпускать до 500 тысяч электрокаров в год

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Общество

Экс-полпред Путина предложил платить россиянам за проживание в стране

Бывший полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, занимающий в настоящее время должность председателя совета директоров "Уралвагонзавода", выступил с предложением ввести в России безусловный базовый доход.
Труд вчера в 14:00
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