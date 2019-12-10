Религия

Москва 24Москва 24Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет отпевание бывшего мэра столицы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главы Русской православной церкви.
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Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, отпевание начнется в 11:00.
Интерфакс10 декабря в 08:27

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Отпевание Ю.Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря

Агентство Москва10 декабря в 09:37

СМИ смогут аккредитоваться на отпевание Лужкова до 14:00 11 декабря

Москва 24вчера в 04:12

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Интерфакс10 декабря в 12:48

Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 03:19

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

РИА Новости10 декабря в 08:58

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Вечерняя Москва10 декабря в 08:54

Патриарх Кирилл совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя 12 декабря

ТАСС10 декабря в 08:51
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Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

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В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
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Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
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Взгляд.ру вчера в 18:32
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Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
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