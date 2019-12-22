Транспорт
Газета.RuПервый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости". Поезд проедет по железнодорожному мосту, соединяющем материковую частью России и полуостров По данным оператора поездов, на первый поезд продано 973 билета.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Экономика
Власти ЛНР анонсировали повышение пенсий более 400 тыс. жителям Республики
Принятое Правительством Луганской Народной Республики постановление "Об увеличении размера пенсионных выплат" коснется более 400 тыс. пенсионеров Республики.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Политика
Польша и Румыния раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
В министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали открытие железнодорожной части Крымского моста.
Культура
Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Происшествия
В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
Киевская полиция возбудила дело по факту угроз или насилия в отношении журналистов после заседания апелляционного суда, на котором была оставлена под арестом подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко, сообщает пресс-служба нацполиции Украины.
Армия и оружие
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
Увеличивается угроза применения беспилотников террористами в любой стране мира.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года
Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин резко осудил резолюцию Европарламента по Второй Мировой войне
Российский президент Владимир Путин резко осудил резолюцию Европарламента, согласно которому СССР якобы ответственна за начало Второй Мировой войны.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба
Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Происшествия
Экс-мэр амурского города Свободный получил шесть лет колонии
Юрий Романов, известный в регионе предприниматель и функционер «Единой России», попал под уголовное преследование за то, что в 2015 году, будучи еще главой Свободненского района (мэром Свободного стал годом позже), организовал продажу муниципального оздоровительного лагеря «Гвардеец» с участком общей площадью 11,2 га в селе Бардагон.
Кино
Сапковский доволен тем, как Кавилл сыграл Геральта
Анджей Сапковский Интерес к сериалу повлиял и на прочие воплощения мира «Ведьмака».
Здоровье
Петербургский врач назвал число половых актов для профилактики рака
Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы Дмитрий Ильин рассказал о том, что регулярные половые акты могут снизить развитие рака простаты.
Гаджеты
Oppo выпустит копию наушников AirPods
Политика