Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

Политика США выходят из Договора по открытому небу В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты покинут Договор по открытому небу в течение шести месяцев, но принятое президентом решение может быть изменено в том случае, если Россия начнет соблюдать условия Договора, пишет РИА Новости. 41

Общество Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ "Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 2,5K

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 626

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Происшествия Суд отклонил апелляцию Анатолия Быкова «Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об избрании меры пресечения Быкову в виде заключения под стражу на срок в течение 1 месяца 26 суток до 4 июля 2020 г. и оставил его без изменения». 113

Космос Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon Бывший астронавт НАСА Кэтрин Найберг сравнила посадку на космических кораблях «Союзе» и Crew Dragon.

Здоровье Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007 Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.

Экономика Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости". 101

Экономика Сбербанк ввел комиссию за перевод денег внутри сети За переводы между своими счетами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк начал взимать комиссию в размере 1%, информирует «Кавказ Пост». 2

Политика Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости". 662

Экономика Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом» В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти». 2

Общество В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней.

Общество Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.

Киберспорт NAVI объявили о замене в составе по Dota 2 В составе NAVI по Dota 2 произошло изменение — вместо Семёна CeMaTheSlayeR Кривули в украинской организации будет выступать бывший саппорт Team Unique Виталий so bad Ошманкевич. 1

Общество ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

Общество Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города. 5

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 29

Шоу-бизнес Тарзан возмутился, что артистам не помогают, как пенсионерам Пока у Сергея и Наташи Королёвой есть деньги, но Глушко даже боится представить, когда он с женой сможет вернуться к активной работе, ведь массовые мероприятия разрешат в самую последнюю очередь. 309