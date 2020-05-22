с чего всё началось

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

Транспорт Власти Москвы объяснили правила проезда для жителей Подмосковья Ранее жители Подмосковья пожаловались на невозможность использовать свои цифровые пропуска для поездок в Москву с сегодняшней даты.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 299

Экономика Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций 20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда. 26

Общество Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии "Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.

Политика МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). 23

Общество В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 5

Общество Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. 2,5K

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 629

Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 13

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 55

Политика Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией. 9

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Общество Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу 22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато. 35

Музыка Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса. 841