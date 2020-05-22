Происшествия
RT на русскомОтправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
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с чего всё началось
Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.News.ru08:36
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Волгоградцу грозит колония за фото нациста на сайте бессмертного полка
ИА Городские вести. Волгоград11:25
Загрузившему фото Мюллера на сайт «Бессмертного полка» предъявлено обвинение
Национальная служба новостей07:45
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Власти Москвы объяснили правила проезда для жителей Подмосковья
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
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Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах
Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
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Махачкалу закроют на въезд и выезд с 23 по 26 мая из-за пандемии
"Оперативный штаб принял решение с 23 по 26 мая закрыть город на въезд и выезд, а также прекратить движение на территории городского округа всех транспортных средств, за исключением бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций, машин, вывозящих мусор", - написал градоначальник.
ТАСС 10:57
Политика
МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
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Гаджеты
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Megaobzor.com вчера в 12:54
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
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Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
Общество
Свердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта.
REGNUM 10:05
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
Сосновый Бор перешел в «желтую» зону Ленобласти по коронавирусу
Переход Соснового Бора из "зеленой зоны" в "желтую" связан с тем, что на территории города ухудшилась коронавирусная ситуация.
Online47.ru 02:13
Армия и оружие
Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ
Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия вчера в 15:27
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Происшествия
Пассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Политика
Путин заявил о надежде не стать пациентом коронавирусной больницы
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется не стать пациентом городской клинической больницы № 52, перепрофилированной для приема больных с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:18
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу
22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
Портал Поиск 10:17
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Pravda.Ru 10:17
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
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Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер
Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции.
Призыв (г. Владимир) 01:00
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РПЦ назвала свое финансовое положение чрезвычайно сложным
В Русской православной церкви заявили о тяжелой финансовой ситуации, к которой привели ограничительные меры во время эпидемии коронавируса, передает "Интерфакс".
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Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Экономика сегодня 20 мая в 13:32