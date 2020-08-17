Отпущены задержанные за подготовку провокации против Лукашенко
Смотрите также
Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
Анна Лисовская получила 3,5 года колонии за порнографию
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
Лукашенко заявил о едином с Путиным мнении о беспорядках
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Три человека, которых задержали якобы за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, были отпущены после профилактической беседы с милицией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел Мингорисполкома.В источнике
Подробнее о событии