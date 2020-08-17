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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Отпущены задержанные за подготовку провокации против Лукашенко

Три человека, которых задержали якобы за подготовку провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, были отпущены после профилактической беседы с милицией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления внутренних дел Мингорисполкома.В источнике
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РИА Новости

В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

РИА Новости13:24
RT на русском

Отпущены трое задержанных после встречи на заводе с Лукашенко

RT на русском13:49
Известия

В Белоруссии задержали троих подозреваемых в подготовке провокации против Лукашенко

Известия13:44
ТАСС

Доставленные в милицию три человека с минского завода, который посещал Лукашенко, отпущены

ТАСС13:35
РБК

В Белоруссии отпустили троих задержанных на встрече Лукашенко с рабочими

РБК15:41
Газета.Ru

Задержанных за подготовку провокации против Лукашенко отпустили

Газета.Ru13:54
Lenta.ru

Раскрыты подробности задержания «готовивших провокации» против Лукашенко

Lenta.ru13:51

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
44

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
89

Две трети не лечится: почему в России боятся обращаться к психиатрам

По данным ведомства, под наблюдение врачей-психиатров в 2019 году поступили 58,7 тыс. человек - это в два раза меньше, чем 20 лет назад, когда их число превысило 120 тыс. человек, и на 20% меньше, чем в 2010 году (тогда в России зафиксировали 74,3 тыс. пациентов психоневрологических диспансеров).
Газета.Ru15:33

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс08:58
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Кокорин и еще 11 футболистов РПЛ прошли допинг-тестирование РУСАДА

Отмечается, что за последние полтора месяца допинг-тестирование прошли новичок «Спартака» Александр Кокорин, только что перешедший в «Урал» Владимир Рыков, игроки ЦСКА Константин Кучаев и Константин Марадишвили, футболисты «Сочи» Никита Бурмистров и Антон Заболотный.
Нева Спорт11:24