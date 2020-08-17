Две трети не лечится: почему в России боятся обращаться к психиатрам

По данным ведомства, под наблюдение врачей-психиатров в 2019 году поступили 58,7 тыс. человек - это в два раза меньше, чем 20 лет назад, когда их число превысило 120 тыс. человек, и на 20% меньше, чем в 2010 году (тогда в России зафиксировали 74,3 тыс. пациентов психоневрологических диспансеров).