Путешествия
Piter.tvОтпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян
Стоимость одного тура в Крым может составлять от 37 до 60 тысяч рублей. Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян. Об этом рассказала представитель TBS Group Мария Лещева в интервью порталу TourDom.ru.
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество
Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере
В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
ТАСС вчера в 11:49
Происшествия
Граждане Азербайджана устроили бунт в палаточном лагере в Дагестане
Граждане Азербайджана из временного лагеря в Дагестане напали на четырех полицейских и разбили машины.
BFM.ru 00:04
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами
Кировск, Ленинградская область, 16 июня 2020, 12:08 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области в реке Мга найдено расчлененное мужское тело с грудными имплантами.
REGNUM 05:08
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Общество
Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков
Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия вчера в 10:53
Политика
Жириновский предложил разделить США на 2 части
Владимир Жириновский предупредил, что среди белых американцев афроамериканцы всегда будут чувствовать себя ущемленными.
Мир новостей 03:47
Музыка
Стали известны даты Евровидения-2021
Организаторы музыкального конкурса Евровидение назвали даты проведения конкурса в будущем году, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 09:25
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Политика
Песков исключил сомнения в соблюдении мер безопасности на голосовании
На всероссийском голосовании по поправкам в Основной закон будут приняты все необходимые меры безопасности, забота о здоровье его участников остается в приоритете.
РБК 05:57
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Журналисты спросили у Пескова, следят ли в Кремле за информацией, что НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями и есть ли символизм в том, что это событие произошло в День России 12 июня.
РИА Новости 05:50
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Наука
Обнаружена мощная защита от коронавируса
Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
Профиль 03:51
Футбол
Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Здоровье
Ярославские поликлиники начали принимать пациентов
В Ярославской области с 15 июня возобновился плановый прием пациентов.
КП - Ярославль 01:58
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Политика
Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ
Президент Польши вынужден оправдываться за слова о ЛГБТ.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Футбол
«Тоттенхэм» вновь заинтересовался Дзюбой
Нападающий "Зенита" и национальной команды России Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Vprognoze.ru 03:27
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00