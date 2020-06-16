Стоимость одного тура в Крым может составлять от 37 до 60 тысяч рублей. Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян. Об этом рассказала представитель TBS Group Мария Лещева в интервью порталу TourDom.ru.

Отпуск в Крыму оказался слишком дорогим для россиян

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