Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Чиновники, допустившие побег предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова в Черногорию, не избежали ответственности, сообщили СМИ источники. При этом в 2017 году российским должностным лицам был запрещен въезд в эту балканскую страну из-за обострения отношений на фоне попытки госпереворота.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Шоу-бизнес Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Шоу-бизнес Заворотнюк расскажет о своем состоянии Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Происшествия Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.

Политика Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Технологии В России представили уникальную супер-винтовку «Фантом» В России инженеры, которые работают в холдинге Bespoke Gun, представили уникальную супер-винтовку с названием «Фантом».

Экономика На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Фигурное катание Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Крыму На месте ДТП погибли три человека, сообщили в пятницу, 13 сентября, в пресс-службе МВД по республике.

Происшествия Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».

Футбол Юрий Семин позвал мальчика с прической Ибрагимовича в «Локомотив» Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотива" Юрий Семин пригласил школьника Прохора, которого руководство школы в Красноярском крае хотело перевести на домашнее обучение из-за прически, в свою команду.

Политика Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Космос Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.

Происшествия Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.

Наука В Гарварде вручили Шнобелевскую премию В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.

Армия и оружие Американский грузовой робот стал противотанковым Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.

Армия и оружие Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.