Политика
Газета.RuОтпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Чиновники, допустившие побег предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова в Черногорию, не избежали ответственности, сообщили СМИ источники. При этом в 2017 году российским должностным лицам был запрещен въезд в эту балканскую страну из-за обострения отношений на фоне попытки госпереворота.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.Интерфакс01:51
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СМИ: допустивших бегство «шпиона» Смоленкова российских чиновников наказали
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