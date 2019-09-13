Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

Чиновники, допустившие побег предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова в Черногорию, не избежали ответственности, сообщили СМИ источники. При этом в 2017 году российским должностным лицам был запрещен въезд в эту балканскую страну из-за обострения отношений на фоне попытки госпереворота.

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