Политика
Газета.RuОтпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Чиновники, допустившие побег предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова в Черногорию, не избежали ответственности, сообщили СМИ источники. При этом в 2017 году российским должностным лицам был запрещен въезд в эту балканскую страну из-за обострения отношений на фоне попытки госпереворота.
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.Интерфакс01:51
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: допустивших бегство «шпиона» Смоленкова российских чиновников наказали
Московский Комсомолец02:51
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Общество
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета 04:52
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.
РИА Новости 03:23
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Политика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Политика
Украина передала России списки для нового обмена заключенными
Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.
Lenta.ru 07:02
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Недвижимость
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 05:25
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало новый рейтинг смартфонов российского рынка
Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
REGNUM 06:44
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Зеленский сказал, когда увидится с Путиным
Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем
Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.
Bimru.ru вчера в 03:26
Футбол
Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске.
Спорт-Экспресс 06:53
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Спорт
В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Политика
Украина впервые пошла навстречу ДНР и ЛНР
Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что фракция намерена упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР.
DixiNews вчера в 12:59
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20