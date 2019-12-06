Общество

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruОтравившийся «Кротом» ученый МГУ скончался в Москве

Прощание с ученым состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища. Ранее сообщалось, что российский продюсер Бари Алибасов также отравился чистящим средством. Затем продюсер решил подать в суд на «Ашан», где он купил вещество, и на производителя и потребовал от них 100 млн рублей.
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